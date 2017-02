Centenas de crianças desfilaram no Funchal

Várias escolas do Funchal participaram no desfile na Placa Central da Avenida Arriaga, onde centenas de crianças trouxeram à rua as suas vestes carnavalescas, algumas exibindo os seus heróis da banda desenhada, outros muito originais feitos com materiais de reciclagem.

Do programa deste ano, organizado pela Secretaria Regional da Economia, Turismo e Cultura, resultam várias novidades para os mais novos, associando os ateliers infantis aos jogos tradicionais e ao desenho, que se esperam participadas até à próxima quarta-feira.

Kátia Carvalho, Diretora Regional do Turismo, marcou presença neste evento matinal participativo das escolas, e fez questão de sublinhar: «A magia com que as crianças vivem esta altura do ano, trazendo com elas um colorido especial e uma alegria contagiante que não deixa ninguém indiferente».

Recorde-se que as Festas de Carnaval da Madeira, iniciadas na passada quarta-feira, dia 22 de fevereiro, prolongam-se até ao próximo dia 1 de março, com grande animação à mistura na baixa citadina do Funchal.