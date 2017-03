Família francesa terá sido morta pelo ex-cunhado

Pascal Troadec e Brigitte Troadec, o casal francês que desapareceu a 16 de Fevereiro juntamente com os filhos Sebastien (21 anos) e Charlotte (18 anos), terão sido mortos pelo ex-cunhado. A identidade do homem que já confessou ter matado os quatro elementos da família Troadec não foi revelada.

As buscas da polícia à casa do casal em Orvault, Nantes, detectaram vestígios de sangue de Sebastien e dos seus pais, mas não de Charlotte, assim como sinais de esforços para limpar esses vestígios. A irmã de Pascal Troadec e o ex-marido – que já tinham sido interrogados no início das investigações – foram detidos no domingo, em Brest. Uma fonte da investigação disse, esta segunda-feira, que o ex-cunhado tinha admitido matar a família numa disputa sobre uma herança em barras de ouro.

Os investigadores encontraram vestígios do ADN do ex-cunhado de Pascal na casa e no carro da família, o que levou o homem a confessar ter assassinado os quatro membros da família e escondido os corpos.

A família tinha férias marcadas para Portugal, de 10 a 14 de Abril.