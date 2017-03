Educação distribui três mil livros pelas bibliotecas das escolas

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, participou esta terça-feira na cerimónia de distribuição de cerca de três mil livros pelas bibliotecas das escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Na oportunidade, o governante destacou o papel que o livro desempenha, apesar da “concorrência” das novas tecnologias.

“Ao contrário do que se poderia imaginar, as novas tecnologias não retiraram espaço aos livros. Há bem pouco tempo, um estudo feito junto de uma série de editoras revelou que as publicações online são residuais e os downloads de algumas delas nem chegavam a 1% do número de venda de livros. O livro continua a ser uma referência para a aquisição de conhecimento, um referencial para o nosso imaginário, a ser o que tradicionalmente se considera um bom amigo”, afiançou Jorge Carvalho, considerando “extraordinária a coragem dos escritores, de se exporem através dos seus pensamentos, das suas histórias”.

É graças a esta atitude dos escritores que as palavras ganham a capacidade de transportar o leitor para outros imaginários. “É essa magia que os livros têm, de levar-nos a criar cenários e sonhos, a desenvolver a criatividade. Todos sabemos o quão importante é a leitura para a aquisição de conhecimentos, para a nossa capacidade reflexiva”, sublinhou o Secretário Regional, terminando com um incentivo aos mais jovens.

Os três mil livros foram entregues às Delegações Escolares, tendo em conta o número de escolas por concelho, e estas, por sua vez, distribui-los-ão pelos estabelecimentos de ensino, tendo como principais critérios a população escolar e os acervos bibliográficos existentes em cada escola.



Jorge CarvalhoEducaçãoLivrosBibliotecasEscolas 1.º Ciclo

