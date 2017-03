A 2.ª Comissão Especializada Permanente de Economia, Finanças e Turismo, reúne no próximo dia 20 de março de 2017, pelas 15 horas, no Plenário, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Reunião de trabalho com a Delegação da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República.

