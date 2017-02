A Comissão Eventual de Inquérito «para análise ao incumprimento dos deveres do Governo Regional na defesa do interesse público no processo de concessão da exploração da “Escola Hoteleira”» reúne, no próximo dia 3 de março de 2017, pelas 9 horas e 30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos: Ponto Único – Definição da metodologia de trabalho e funcionamento da comissão de Inquérito à Escola Hoteleira.