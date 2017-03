Governo dos Açores abre concurso para apoiar reuniões científicas

Os investigadores do Sistema Científico e Tecnológico dos Açores e os Centros de Ciência da Região podem candidatar-se até 15 de setembro a apoios para a realização de reuniões científicas no arquipélago durante este ano.

O concurso, lançado pela Direção Regional da Ciência e Tecnologia, no âmbito do PRO-SCIENTIA, tem o valor global de 100 mil euros e destina-se a financiar a organização de simpósios, seminários, congressos e outros eventos dirigidos à comunidade científica.

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia salientou que o Governo dos Açores pretende com esta medida contribuir para “a divulgação dos resultados da investigação e a disseminação de novas informações científicas”, bem como para “o debate e a partilha do conhecimento”.

Gui Menezes frisou que este concurso pode representar um “valioso contributo para estimular o contacto entre especialistas de diferentes instituições científicas e regiões”.

Nesse sentido, o responsável pela pasta da Ciência afirmou que as reuniões de caráter científico são, “muitas vezes, o ponto de partida para o estabelecimento de novas parcerias entre investigadores que podem projetar os Açores no contexto da investigação internacional”.

Gui Menezes salientou ainda a importância das reuniões científicas para “promover a criação de consórcios entre os investigadores para a preparação e submissão de projetos a concursos competitivos nacionais e internacionais”.

A apresentação de candidaturas a este concurso deve ser efetuada através do formulário disponível no endereço eletrónico http://idia.azores.gov.pt.