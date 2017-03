Novo centro de saúde de Câmara de Lobos inaugurado a 27 de março

O novo centro de Saúde, localizado na Avenida da Nova Cidade, em Câmara de Lobos, irá disponibilizar à população novos serviços de saúde, nomeadamente medicina física e de reabilitação, medicina dentária, bem como irá assegurar mais consultas de recurso, inclusive em horário pós-laboral. A inauguração, pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque está agendada para o dia 27 de março, entrando em pleno funcionamento, no dia 28 de março.

Com a abertura deste novo centro de saúde, a população residente na freguesia de Câmara de Lobos, cerca de 20 mil utentes, passa a beneficiar de melhores condições de atendimento e de prestação de cuidados de saúde, assente numa política de humanização e de proximidade, com benefícios para a sua qualidade de vida e bem estar.

A nova unidade é composta por um Serviço de Atendimento Urgente com sala de pequena cirurgia e dois SO (sala de observação), localizada no piso 0. Neste piso, existe também uma área destinada à prestação de cuidados de saúde primários composta por gabinetes médicos e de enfermagem, 1 sala de colheitas, salas de tratamento e salas de acolhimento para os utentes.

A área do Centro de Saúde é de 2706 m2 e está distribuída por dois pisos. No piso 1, para além dos gabinetes técnicos, da sala de medicina dentária, e das salas de acolhimento existem espaços polivalentes, destinados à área de preparação e reabilitação pós parto.

A aguardar pelos utentes no novo centro estará uma equipa multidisciplinar e especializada, bem conhecida pela maioria dos utentes que frequentam já o atual Centro de Saúde de Câmara de Lobos, Rua João Abel de Freitas, nº 41, e a sua extensão no Carmo, situado no complexo Habitacional Serrado do Mar, Bloco B, r/c.

A equipa de profissionais composta por 67 pessoas está motivada com esta mudança, pois reconhece e identifica no novo espaço, as condições ideias para prestar mais e melhores cuidados de saúde aos utentes.

Para garantir que o novo Centro de Saúde de Câmara de Lobos, esteja a funcionar em pleno no dia 28 de março, será necessário assegurar as transferências de materiais clínicos e a desactivação do sistema informático nas atuais instalações, nomeadamente na extensão do centro de saúde no Carmo.