SRPCBA nomeado para cerimónia europeia “112 Awards 2017”

O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) é um dos finalistas dos “112 Awards 2017”, prémios que vão distinguir, a 5 de abril, em Budapeste, os serviços do número de emergência europeu – 112 que mais se destacaram em diferentes categorias.

O “112 Awards Ceremony” é organizado pela EENA – European Emergency Number Association, que reconheceu o sistema de gestão, despacho e comunicação utilizado na Região Autónoma dos Açores como um dos melhores da Europa.

Nesse sentido, é um dos três nomeados para a categoria “Remarkable PSAP Achievement”, que corresponde a um notável desenvolvimento em Centros de Operações de Emergência.

A candidatura apresentou o modelo açoriano de atendimento e resposta em situações de emergência, tendo por base a centralização do atendimento da linha 112 num único local, a implementação da Triagem Telefónica de Manchester, o desenvolvimento de sistemas integrados de aconselhamento e despacho, a elaboração de relatórios e estatísticas, assim como o apoio e a gestão de evacuações médicas aéreas e marítimas.

As caraterísticas específicas da Região Autónoma dos Açores e as medidas adotadas para que seja possível dar resposta à população das nove ilhas do arquipélago com eficiência e qualidade também contribuíram para que o sistema implementado pelo SRPCBA fosse um dos nomeados para estes prémios europeus, o que significa que é um dos melhores da Europa.

Esta cerimónia premeia, todos os anos, indivíduos e organizações que se destaquem na melhoria e promoção do número de emergência europeu – 112. No evento deste ano, na capital da Hungria, os Açores estarão representados pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros.