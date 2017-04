Governo prepara plano de mobilidade para a próxima década

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, afirmou que o Governo vai preparar um plano de mobilidade para a próxima década.

No debate «Inovação: mais conhecimento, mais competitividade», no Porto, o Ministro referiu que o plano «há de olhar para tudo o que está relacionado com as redes de infraestruturas ferroviárias rodoviárias e transporte aéreo e há de pensar também nos seus modelos de financiamento, sendo esse trabalho para desenvolver neste ano e no próximo.

Pedro Marques disse que o Programa Nacional de Reformas apoia sobretudo a inovação, a competitividade das empresas e o emprego mas tem também uma dimensão de reforço das infraestruturas, sejam ferroviárias ou aeroportuárias, e de coesão territorial.

O Ministro destacou ainda que cerca de metade do investimento do Programa Nacional de Reformas, que tem um grande suporte de fundos comunitários, é absorvido pela região Norte, que tem uma «força industrial» muito grande e porque a indústria tem estado cada vez mais a direcionar-se para a inovação e para as exportações.