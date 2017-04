Albuquerque releva empenho do Governo na capacitação das entidades do Terceiro Setor

A II Feira da Economia Social e Solidária, iniciativa da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais com o objetivo de incrementar a visibilidade e divulgação de iniciativas de empreendedorismo e economia social, cumpriu sábado um diversificado programa, contemplando , ao final da manhã, conferência com o Presidente da Agência de Empreendedores Sociais, Frederico Costa, subordinada ao tema ‘Empreendedorismo e Inovação Social – Estímulos ao Desenvolvimento de Base Local’.

À imagem do público no recinto, que reúne mostra do trabalho desenvolvido por 80 entidades, também o Presidente do Governo da Região Autónoma da Madeira, Miguel Albuquerque, acompanhado pela Secretária Regional, Rubina Leal, visitou os espaços expositivos, conversou com voluntários e responsáveis das instituições.

Na ocasião, o líder do Executivo falou do impulso dado pela Região à Economia Social e Solidária, da necessidade de mobilização da população, contribuindo para essa dinamização do setor, como de resto, o Governo tem feito ao apoiar cada vez mais instituições, capacitando-as de inúmeros recursos, com vista o aumento da sua autonomia e sustentabilidade em prol da área social.

Por seu turno, Rubina Leal reconheceu ter nas organizações do Terceiro Setor os maiores e mais relevantes parceiros. “Os acordos de cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e as IPSS abrangem diferentes valências e as mais diversas atividades”, realçou.

“Temos um trabalho muito grande efetuado junto dos idosos, junto da juventude, junto das famílias, junto das pessoas portadoras de deficiência. Todo o Terceiro Sector está de parabéns. Só através destas parcerias conseguimos chegar a todos, dando respostas adequadas aos fenómenos sociais e a situações de alguma vulnerabilidade”, continuou.

O programa de sábado incluiu ainda o lançamento da II edição do Prémio de Inovação Social, iniciativa com o apoio do Santander Totta.