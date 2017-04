Subida de preços em Fátima já atingiu os 44%

Segundo dados do trivago Hotel Price Index, os preços dos hotéis portugueses subiram 10% quando comparados com os valores de abril de 2016, passando de 90€ para 99€ por noite. Fátima é, pelo segundo mês consecutivo, a cidade que regista o crescimento mais acentuado (44,23%), com uma subida de 23€ face ao período homólogo.

O preço médio da hotelaria portuguesa subiu 10% em relação aos valores praticados em abril de 2016. De acordo com dados disponibilizados pelo motor de busca trivago (www.trivago.pt), o valor da estadia num hotel nacional aumentou de 90€ para 99€ por noite. A apenas um mês da visita do Papa a Portugal, o grande destaque é Fátima, que, pelo segundo mês consecutivo, regista a maior subida de preços face ao período homólogo: uma noite na cidade custa em média 75€, enquanto que em abril do ano passado custava 52€, apresentando assim uma variação de 44,23%.

O segundo lugar da lista é ocupado por Faro, que registou uma subida de preços na ordem dos 21%, passando de 62€ para 75€ por noite. Já o último lugar do pódio pertence a Lisboa, onde o custo da estadia subiu de 108€ para 129€ por noite, crescendo 19,44%. Por outro lado, Covilhã (-20,25%), Vila Nova de Gaia (-6,82%) e Guimarães (-2,82%) são, do conjunto das principais cidades do país, os destinos que apresentam quebras de preços mais significativas face a abril de 2016.

Numa perspetiva regional, Lisboa (16,19%), Algarve (12,16%) e Madeira (10,68%) são as zonas que registaram maior crescimento em abril e são seguidas pela região Centro (4,41%), Norte (3,75%) e Açores (1,27%). O Alentejo é a única região que viu os seus preços médios descerem (-2,44%) durante este mês.

Melhores oportunidades para o mês da Páscoa

Durante o mês de abril, Cascais continua a ser o destino mais caro do país, apresentando um preço médio de 133€, enquanto que Peniche é, uma vez mais, o destino mais acessível, com um valor médio de 55€ por noite.