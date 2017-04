Responsáveis pela Concelhia do PSD-Lisboa pedem a demissão

A forma como está a ser conduzida a candidatura de Teresa Leal Coelho à Câmara Municipal de Lisboa (CML) tem causado divergências que levaram os responsáveis pela Concelhia do PSD a pedir a demissão. O primeiro a sair foi o líder do PSD/Lisboa, Mauro Xavier. Seguiu-se o presidente da Mesa da Assembleia, Fernando Seara.

Mauro Xavier, que já tinha criticado a demora em ser encontrado um rosto para a candidatura do PSD à Câmara de Lisboa nas eleições autárquicas de 1 de Outubro, mostrou desagrado recentemente por não conseguir contactar a candidata escolhida, Teresa Leal Coelho. . Hoje bateu com a porta e pediu a demissão da liderança da Concelhia.

“Entendia que já deveríamos ter candidato a um ano antes das eleições e temos um candidato a seis meses das eleições. Se não concordo com o calendário, não concordo com a estratégia, não faz sentido liderar a acção no terreno”, justificou o líder demissionário. “Mostrei-me totalmente disponível para trabalhar com ela. Nunca consegui falar com ela uma única vez.”

A demissão de Mauro Xavier já provocou outra baixa na liderança da Concelhia do PSD/Lisboa. Trata-se de Fernando Seara, que foi o rosto do partido nas últimas autárquicas e vai formalizar a decisão de se demitir da presidência da Mesa da Assembleia Concelhia, durante esta tarde.