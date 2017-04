Operação Marquês tem prazo de mais três meses

A Procuradoria-Geral da República (PGR) deu um prazo de três meses, após recepção de uma carta rogatória para a Suíça relativa às contas bancárias do ex-presidente da PT, Henrique Granadeiro, para pôr fim à investigação da Operação Marquês. Isto significa que não se sabe quando será conhecida a acusação contra José Sócrates, ex-primeiro-ministro e principal arguido no processo, uma vez que tal informação depende das autoridades suíças.

“A Procuradora-Geral da República decidiu prorrogar por três meses, contados da data da devolução e junção ao inquérito da última carta rogatória a ser devolvida, o prazo para encerramento do inquérito”, refere a nota da PGR enviada às redacções. “Os magistrados que integram a equipa de investigação e o director do DCIAP [Departamento de Investigação e Acção Penal] consideram que o encerramento do inquérito deverá acontecer, no máximo, em finais de Julho, sem prejuízo de poder ser antecipado caso as cartas rogatórias sejam devolvidas em prazo que permita essa mesma antecipação.”