Estudantes madeirenses no Concerto de Música OJ.COM

Oito jovens alunos do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode, partiram ontem, dia 27, para Lisboa para participarem no Concerto da Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música OJ.COM, a realizar-se no Centro Cultural de Belém, hoje, dia 28, às 12 horas, integrado nos Dias da Música.

A Orquestra de Jovens dos Conservatórios Oficiais de Música OJ.COM é um projeto de caráter anual, desenvolvido desde 2002, que tem como objetivo proporcionar um estágio de orquestra sinfónica aos alunos das escolas públicas do ensino especializado da música.

A Região Autónoma da Madeira acolheu este ano, e pela terceira vez, a OJ.COM

A I Edição foi no ano letivo 2001/2002; a VIII Edição no ano letivo 2008/2009; e neste ano letivo, 2016/2017, a XVI Edição que foi realizada de 2 a 9 de abril, todas organizadas pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, Engº Luiz Peter Clode.

A OJ.COM é uma iniciativa que permite o intercâmbio nacional de jovens instrumentistas, a troca de experiências e saberes no contexto de trabalho de uma orquestra sinfónica com enquadramento verdadeiramente nacional, pois é composta por alunos dos diversos conservatórios públicos do país, proporcionando assim uma experiência única e deveras enriquecedora no nosso sistema educativo nacional. Independentemente da experiência orquestral que cada Conservatório, per si, proporciona aos seus educandos, não há a menor dúvida que a carga motivacional inerente a um encontro nacional de jovens selecionados, para além do convívio, fortalece laços de amizade, troca de experiências e novos conhecimentos, irá refletir também a qualidade inerente à escolha criteriosamente efetuada, permitindo um alto nível de performance.

Anualmente, os alunos participantes são selecionados nos vários conservatórios pelo maestro que assume a direção artística, convidado pelo conservatório organizador. Durante o estágio, os ensaios de naipe são assegurados pelos professores do conservatório que recebe o estágio.

O programa é sugerido pelo maestro convidado que o propõe após a audição dos candidatos, e por uma obra concertante com um solista apurado através de concurso nacional em duas eliminatórias. De destacar que o programa contempla, no mínimo, uma obra de compositor português, que nesta Edição contemplou dois compositores, Joly Braga Santos e o madeirense Francisco Loreto.

A participação da OJ.COM nos Dias da Música representa um momento alto deste projeto, por tratar-se do principal festival de música clássica realizado em Portugal. Esta participação conta com o apoio da Agência Nacional para a Qualificação e Ensino Profissional do Ministério da Educação.

Os Alunos madeirenses participantes na OJ.COM:

Daniel Perzhan – Violino I e Concertino

Rodrigo Freitas – Violino II

Ana Carolina Ornelas – Viola de Arco

Ana Carolina Santos – Viola de Arco

Henrique Andrade – Contrabaixo

Rui Carvalho – Clarinete

Pedro Ferreira – Trompete

Carolina Santos – Oboé