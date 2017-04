Naval assinala os 65 anos com inauguração de exposição e concerto de Miguel Araújo

Na sequência das festividades dos 65 anos que este ano celebra, o Clube Naval do Funchal leva a efeito na Quinta Calaça, amanhã (dia 29 de abril), a inauguração de uma exposição de aguarelas de Fernando Lemos Gomes, intitulada por “Emoção e Lazer”.

Esta exposição contará com cerca de 20 aguarelas no contexto náutico, mais especificamente sobre a vela, onde os visitantes poderão também contar com paisagens de todo o arquipélago. A inauguração da exposição será às 18h30, sendo que estará patente ao público até o dia 30 de junho.

Já no dia seguinte, domingo, dia 30, será o marco do arranque das festividades, onde irá decorrer a tão esperada festa do 65º aniversário do Clube Naval do Funchal na sede social do clube, que irá incluir um jantar e ainda um concerto com Miguel Araújo, o músico conhecido inicialmente por ter integrado na banda “Os Azeitonas”.

No entanto, antes do jantar, pelas 19h00, será realizada uma entrega de emblemas aos sócios que completam 25 e 50 anos de ligação ao Clube.

O jantar buffet, está agendado para as 20h00, e logo após pelas, 22h30, terá lugar, o tão esperado concerto de Miguel Araújo à beira-mar, seguindo-se de uma after party a partir das 00h00 com o DJ Phill Me.

De referir, encontram-se disponíveis três tipos ingressos:

Jantar + Concerto + After Party – 30€ para sócios 40€ n/sócio

Concerto + After Party – 15€ para sócios 20€n/sócios

After Party – 5€ para sócios 10€ n/sócios (inclui uma bebida de pressão ou água).

Para adquirir o seu ingresso, basta dirigir-se ainda hoje à secretaria do Complexo Desportivo da Nazaré, ou então, no sábado e domingo, à Sede Social do Clube. Relembramos que o ingresso para o jantar apenas pode ser adquirido até sábado, sendo que para o concerto e after party até o próprio dia.