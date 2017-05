Freguesia do Monte assinalou 449º aniversário

No assinalar do 449º aniversário da Freguesia do Monte, organizado pela Junta de Freguesia, o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e Vereadores estiveram presentes nas cerimónias solenes, tendo sido relevado as homenagens prestadas pela Junta de Freguesia, a título póstumo, ao ex-Presidente da Junta de Freguesia do Monte, José Pestana Rodrigues, e ao antigo Chefe dos Carreiros, Norberto Gouveia.

Esse facto foi assinalado pelo Presidente Paulo Cafôfo, saudando a Presidente da Junta de Freguesia do Monte, Idalina Silva, pois é importante “lembrar as pessoas que prestaram um grande serviço público à população e gentes do Monte”, o que engrandeceu a cerimónia. A freguesia do Monte é uma das freguesias mais belas do Funchal e da Madeira, sendo “uma freguesia encantada, única na nossa região, e que maravilha todos os que a visitam”, afirmou o edil.

O Presidente da Câmara do Funchal destacou o trabalho que tem sido realizado na freguesia pela Autarquia para melhorar a sua qualidade de vida e o seu enriquecimento turístico, nomeadamente a construção da Capela Mortuária, uma reivindicação de anos por parte da população e das instituições da freguesia, a recuperação da Ponte do Pisão, uma obra simbólica do que se pretende que seja a preservação do património turístico que cria valor, bem como a aquisição do edifício da antiga estação de comboio do Monte no Largo da Fonte, para reabilitação e construção de um centro interpretativo da memória da freguesia e posto turístico.

Entre os investimentos em curso, Paulo Cafôfo indicou igualmente a recuperação do Caminho Reverendo Padre Eugénio Borgonovo, ligação pedestre entre o Curral Velho e o Largo das Babosas, servindo a Levada do Bom Sucesso (403 mil euros), a recuperação da rede de água do Caminho do Lombo, entre o Monte e Santa Luzia, afetada pelos fogos, contemplando substituição da condutas de fibrocimento, a instalação de bocas de incêndio e a pavimentação integral da via (395 mil euros), a consolidação da Escarpa do Caminho dos Tornos fundamental para a segurança das populações (2,3 milhões de euros), e a criação do espaço destinado à sede dos Carreiros (50 mil euros em fase de adjudicação), outra reivindicação de muitos anos e um sonho almejado pelo falecido chefe Norberto Gouveia, relembrado na cerimónia.

A Câmara Municipal do Funchal felicita a Junta de Freguesia do Monte e todos os seus fregueses pelo seu aniversário.