TAP baptiza novo avião de “Fátima”

A TAP vai baptizar um dos seus aviões com o nome “Fátima”, iniciativa que pretende assinalar os 100 anos das Aparições de Fátima e a visita do Papa Francisco a Portugal.

De acordo com a companhia em aérea, em comunicado, o avião escolhido é um os novos Embraer 195 que a TAP irá receber este ano e que será integrado na frota regional da companhia. “Enquanto Companhia aérea de Portugal e dos portugueses, a TAP junta-se, desta forma, à celebração do centenário das Aparições, num momento de grande projecção internacional, em que o país recebe o Sumo Pontífice e visitantes oriundos de várias partes do mundo”, salienta a TAP.

Esta é mais uma iniciativa da TAP no âmbito do projecto “Abraçar Portugal”, apresentado no 72.º aniversário da companhia, a 14 de Março deste ano, ocasião em que a TAP anunciou o baptismo de toda a frota ao serviço da TAP Express com o nome dos 18 distritos e das duas regiões autónomas portuguesas.

A marca TAP Express veio substituir a PGA – Portugália e foi lançada no dia 27 de Março do ano passado, em simultâneo com o serviço da Ponte Aérea entre o Porto e Lisboa.

A frota da TAP Express integra, actualmente, nove Embraer 190 e oito ATR 72-600, sendo esperados quatro novos Embraer 195 ao longo do ano, que deverão entrar em operação já a partir deste verão.