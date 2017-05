Balanço da operação Vodafone em Fátima

Chegada ao fim a visita do Papa Francisco e a celebração do centenário de Fátima, a Vodafone Portugal faz um balanço dos trabalhos no terreno.

Para o efeito, e tendo em conta a dimensão e complexidade do acontecimento, que levou a Fátima milhares de pessoas, a Vodafone Portugal implementou um exaustivo plano de reforço de cobertura e capacidade 2G, 3G e 4G da sua rede, aumentando em 94% a capacidade em relação à celebração de anos anteriores.

Este reforço de rede teve como objetivo máximo garantir uma melhoria significativa na experiência de comunicações, voz e dados, cujo tráfego aumentou exponencialmente face ao mesmo período do ano anterior. Durante os dias 12 e 13 de maio foram registados mais de 1 milhão de minutos de voz (+106%) e foram processados mais de 5 terabytes de dados (+406%), 71% dos quais em 4G. Os principais picos de comunicação aconteceram a partir das 19h de dia 12 de maio e a partir das 13h de dia 13 de maio.