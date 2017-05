Técnicas de Sobrevivência no Mar ministradas a pessoal da Autoridade Marítima e do SANAS Madeira

A Escola da Autoridade Marítima, através do Núcleo de Formação Náutica, realizou de 15 a 19 de maio, na Região Autónoma da Madeira, o módulo de Técnicas de Sobrevivência no Mar (TSM), do Curso de Aperfeiçoamento de Governo de Embarcações (CAGE), ministrado por três formadores da sua bolsa.

Esta formação, que visa habilitar os formandos com as competências e técnicas para a sobrevivência em ambiente adverso, foi frequentada por seis agentes da Polícia Marítima do Comando-Local do Funchal e seis elementos do corpo operacional do SANAS Madeira, no âmbito do protocolo de cooperação estabelecido com a Autoridade Marítima Nacional.

O curso, que decorreu nas instalações do Centro de Salvamento Costeiro em Santa Cruz, recebeu a visita do Diretor-Geral da Autoridade Marítima e Comandante-geral da Polícia Marítima, Vice-almirante Sousa Pereira e do Capitão do Porto e Comandante-local da Polícia Marítima do Funchal, Comandante Sousa Pereira, acompanhados pelo presidente do SANAS Madeira, Engenheiro Frederico Resende.

Na próxima semana terá início o novo módulo do CAGE, desta vez o de Governo de Embarcações até 9 metros, que habilitará os formandos a operar embarcações sob condições meteorológicas e estados de mar diversos, salvaguardando as questões de segurança e operando os sistemas e equipamentos de acordo com a natureza da operação que estiverem empenhados.”