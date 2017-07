Ataque com faca em supermercado de Hamburgo

Uma pessoa morreu num ataque com uma faca, esta sexta-feira à tarde, num supermercado na cidade alemã de Hamburgo. Os motivos do ataque ainda não são claros para as autoridades.

A polícia deteve pelo menos um suspeito e um grande aparato policial foi montado no local.

De acordo com o jornal alemão Bild, o homem atacou pessoas que estavam a passar na rua em frente ao supermercado. Depois, ao ouvir as sirenes da policia, o homem entrou no estabelecimento, onde atacou várias outras pessoas.

Alguns meios de comunicação locais adiantam que se tratou de uma tentativa de assalto, hipótese não confirmada ainda pelas autoridades.