Madeira mantém aviso ‘amarelo’ para o vento

A Madeira e toda a faixa costeira ocidental vão estar entre hoje e quarta-feira sob ‘aviso amarelo’. “O vento vai manter-se moderado a forte de nordeste com rajadas da ordem dos 80 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste e nas terras altas da ilha da Madeira. Há um aviso ‘amarelo’ até ao final de quarta-feira, mas é possível que se estenda até quinta-feira”, disse à agência Lusa o meteorologista Bruno Café, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O ‘aviso amarelo’, o terceiro mais grave, significa situação de risco para determinadas atividades dependentes das condições meteorológicas. A situação já levou ao cancelamento de vários voos desde sexta-feira.