CMF investe 250 mil euros para reparar derrames de água no concelho

A Câmara Municipal do Funchal está prestes a terminar duas intervenções de beneficiação da rede de água no Bairro da Ajuda, em São Martinho, e no Bairro do Grémio, em Santa Luzia, respetivamente, no sentido de debelar problemas crónicos de perdas de água que ascendiam a muitos milhares de euros. Será um investimento de 73 mil€, a que se somam 178 mil€ empregues “na contratação de duas empresas privadas para resolução de derrames de água potável no concelho, face à escassez de recursos humanos e materiais do Município, e que vão permitir à Autarquia dar uma resposta cada vez mais adequada às necessidades da rede”, explica o Vereador Miguel Silva Gouveia, que tem o pelouro das Obras Públicas no Município.

As intervenções já em curso, segundo Miguel Silva Gouveia, “vão permitir eliminar estas perdas e ultrapassar, em ambos os casos, situações problemáticas que se arrastam há muitos anos, relativamente às quais o condomínio, no caso do Grémio, e os proprietários das frações do bairro do IHM, na Ajuda, nunca chegaram a acordo com a CMF. É um facto que os consumos de água registavam valores anormais em ambos os locais, com perdas totais na ordem dos 192 mil m 3 /ano. Os valores excedentes aos consumos normais dos residentes deveriam ser faturados aos condomínios, mas nunca foram, no entanto, assumidos, nem pagos. A somar a isso, há que referir o desperdício ambiental associado, uma vez que estas duas situações originavam elevadas perdas de água.”

Com a resolução destas duas situações, “embora a CMF tenha despendido 73 mil€, esses investimentos serão compensados em cerca de 18 meses, garantindo-se, ao mesmo tempo, que as perdas de água serão cada vez menores. A Câmara Municipal do Funchal adotou, assim, e mais uma vez, a postura mais responsável possível sobre esta questão, e a solução que melhor zela pelo interesse público, em dois empreendimentos habitacionais que não são do Município.” No Bairro do Grémio, o investimento total ascendeu a 17,4 mil€ e a intervenção já está concluída, ao passo que, no Bairro da Ajuda, a intervenção custou 55,6 mil€, encontrando-se, de momento, em fase final de conclusão.