Mau tempo: Autarquia do Funchal acompanha situação e garante ter “tudo controlado”

A Câmara Municipal do Funchal fez, no final desta manhã, em conferência de imprensa, o ponto de situação do que ocorreu durante a noite passada e esta manhã, face ao mau tempo que está a assolar a Região. Segundo o Autarca “até agora, até este momento, verificamos uma situação de 14 ocorrências normais atendendo à situação que se vive durante a noite e durante esta manhã. Situação normal com chuva”. Pedro Calado afirma que, tendo em conta o mau tempo decorrido durante a noite passada, a situação está controlada.

O que queríamos transmitir, em primeira mão a toda a população é que, desde a primeira hora, fomos acompanhando a situação, quer os Bombeiros Municipais quer os Sapadores estiveram no terreno a acompanhar sempre a situação. Neste momento, as condições meteorológicas estão a melhorar”.

Aponta: “Tivemos necessidade de fazer apenas o condicionamento do trânsito acima da Cota 500. Como puderam verificar tivemos zonas, sobretudo em Santo António, São Roque, no Monte, zona da Barreira, do Trapiche, que tivemos ocorrência de queda de neve. E essa queda de neve obrigou a que as pessoas ficassem retidas em casa. Também foi por sugestão dos serviços municipais de Proteção Civil que informamos, logo de manhã em comunicado, a população que por questões de segurança deveriam manter-se nestas primeiras horas em casa durante a manhã para não haver ocorrência de acidentes”.

O presidente garante que as coisas foram controladas desde o principio da manhã. “Temos uma viatura nossa dos Bombeiros Sapadores que está a circular nas zonas altas e esta a fazer o acompanhamento das situações com a população. Está a inteirar-se da evolução do estado atual das estradas e a fazer o acompanhamento e o reporte da informação que seja necessário”

Calado sublinha ainda: “Durante esta manhã e a noite, naquelas 14 ocorrências que falei, essas 14 ocorrências foram, essencialmente, algumas quedas de galhos de árvores, não de grande porte mas de situações normais que aconteceram mas que foram devidamente reportadas, algumas sarjetas obstruídas. Fizemos também o reforço das nossas equipas através do Departamento de Ambiente para fazer a desobstrução de sarjetas, sobretudo porque podem ficar tapadas com folhas e com ramos de árvores. Estamos a fazer esse ponto de situação, mas essencialmente queria transmitir que o tempo melhorou agora ao final da manhã. Pelas imagens que estamos a ver algumas situações das zonas altas, algumas localidades tinham assistido à queda de neve já não há tanta intensidade”.

O presidente da CMF reforça que a situação está a tender para a sua normalidade. “Estivemos desde a primeira hora no terreno a acompanhar, a acompanhar a população e, neste momento, a situação está normalizada. Estivemos um problema interno que foi a transferência de resíduos nossos daqui da nossa estação dos Viveiros para a Meia Serra que, naturalmente, com a estrada obstruída não podemos fazer essa transferência. Estamos agora a normalizar esse circuito e com o decorrer do dia vamos tentar lá chegar. Houve apenas, no Parque Ecológico uma situação de dois casais que ficaram retidos numas casas de abrigo que lá estão, dentro do Parque Ecológico, mas estão bem, já foram contactados e agora ao final da manhã vamos proceder à retirada desse dois casais”.

“Estamos a acompanhar a situação, temos viaturas no terreno, os Bombeiros Sapadores estão em alerta, o nosso Departamento de Ambiente também está em alerta. Está tudo controlado dentro daquilo que era expectável”, frisa Pedro Calado.