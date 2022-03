Nas bancas a edição 1161 do Tribuna da Madeira

“O GR continua a insistir nas políticas do passado”



É uma “herança” de Miguel Albuquerque que Sérgio Gonçalves prefere rejeitar. O presidente eleito do PS-Madeira diz que há que responder aos “enormes desafios estratégicos” que se colocam à Região Autónoma da Madeira, porque “muitas questões têm de ser resolvidas e só dependem do Governo Regional”. As opções conhecidas, aponta o socialista, “não auguram nada de bom”.

Albuquerque no processo por crime contra a humanidade



O processo criminal foi aberto pelo ex-juiz Rui Fonseca e Castro, que diz que Miguel Albuquerque “é um criminoso sem vergonha”.

Seminário quer “dar atenção aos idosos”



Colégio Missionário deverá passar a lar nos próximos anos. Localizado no Monte, foi durante largas dezenas de anos um local de formação para milhares de madeirenses. Hoje, face às novas realidades sociais, o Colégio Missionário pretende vir a tornar-se um lar de idosos.



‘4 em Linha’



Há cerca de quarenta anos o relatório da Unesco Mass media: the image, role and social conditions of women (1979) dava conta da participação anda escassa das mulheres na comunicação social a todos os níveis, bem como a existência de uma imagem social estereotipada de mulheres que se dimensionavam e eram dimensionadas pela comunidade substancialmente como esposas e mães.

De lá para cá, muito mudou, mas os números demonstram que muito há a fazer, já que a participação das mulheres é ainda muito menor em relação aos homens em áreas específicas da comunicação: é o caso da que se ocupa de argumentos centrais como a política, a economia, a chamada crónica da atualidade, a serem assinadas no mundo ocidental quase 70% por homens. Portugal é o país europeu com uma maior participação feminina, sendo mesmo considerado uma referência, no entanto, são ainda os cronistas masculinos a ocupar a maior parte do espaço de referência.

“4 em Linha” insere-se justamente no que a deputada europeia Michaela Sojdrova defendeu ser o “outro ponto de vista”, isto porque um só ponto de vista não permite compreender e pensar a sociedade, as suas necessidades, sonhos e esperanças.

Para passar de um ponto de vista ao outro é suficiente juntar à velocidade do “um” a velocidade relativa do “outro”: eis o “4 em linha”. Mais do que um jogo é um desafio para que quatro pessoas com experiências diferentes pensem sobre o que as rodeia, exprimam o que sentem a partir dos seus conhecimentos e dêem a conhecer a sua interiorização do mundo.

Nem sempre de acordo, a olhar de uma perspetiva diversa, não deixam de se colocar “em linha”, de modo desalinhado, para dar sentidos e desenhar utopias em que as linhas se cruzam, se curvam e são caminhos para sítios diferentes.



Pescado descarregado revela crescimento



O volume de pescado descarregado nas lotas da Região entre 1 de Janeiro e 28 de Fevereiro de 2022 revela um crescimento de 19,46% quando comparado com os mesmos meses de 2021.

Governo quer alavancar a exportação



Foi na abertura da SAGAL – EXPO que o secretário regional da Economia, Rui Barreto, destacou a importância de a Região estar representada neste evento, no espaço da Feira Internacional de Lisboa (FIL).

Nelson Andrade recebe troféu de campeão



A Fundação Dr. António Cupertino de Miranda, no Porto, recebeu quase duas centenas para a festa da “Família da Montanha”. A Gala distribuiu os prémios anuais promovidos pelo Promotor do Campeonato de Portugal JC Group e apresentou as novidades para a época 2022.

Mais um ano a contar mantas na estrada



A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) promove mais um Censo de Mantas nos dias 2 e 3 de abril de 2022. Uma iniciativa que pretende contribuir para avaliar o estado da população desta ave de rapina diurna presente no arquipélago da Madeira.

É já daqui a um mês que decorrerá mais um censo anual de uma das aves mais emblemáticas da região. Hoje, Dia Mundial da Vida Selvagem, a SPEA apela à participação nesta iniciativa de ciência-cidadã. Esta efeméride tem como objetivo comemorar a diversidade de espécies, alertando também para os perigos que ameaçam a fauna e a flora mundial.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online