Destacamento de Ações Especiais treina operações de busca, salvamento e resgate

O Destacamento de Ações Especiais (DAE) dos Fuzileiros realizou um exercício de operações especiais em ambiente de montanha, na zona da Serra da Estrela.

Neste exercício são treinadas perícias de infiltração em ambiente de montanha, escalada, travessia de obstáculos naturais e são simuladas operações complexas de reconhecimento, busca, salvamento e resgate em locais de difícil acesso, sob condições de elevado risco.

Este tipo de exercício realiza-se periodicamente na Serra da Estrela, sendo esta uma área com condições naturais que conferem grande exigência ao treino e propiciam a manutenção das exigentes qualificações dos Fuzileiros do DAE. No presente, o exercício realiza-se até 11 de setembro e conta com a participação do Pelotão de Busca e Resgate em Montanha da GNR.

O resgate de pessoas e a prestação de cuidados humanitários em locais de difícil acesso é uma das menos conhecidas missões do DAE.