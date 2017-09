Transporte aéreo de passageiros mantém aceleração

De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, no 2º trimestre de 2017, o movimento de passageiros nos aeroportos nacionais aumentou 20,6%, acima da subida de 18,6% registada no trimestre anterior. Por comboio e por metropolitano também se registaram aumentos nos passageiros transportados: 6,6% e 3,7%, respetivamente (+6,2% e +12,4% no 1ºT).

O movimento de mercadorias nos portos nacionais registou um aumento de 2,0%, após o crescimento de 11,1% verificado no trimestre anterior.

O transporte rodoviário de mercadorias registou um crescimento menos acentuado no 2º trimestre de 2017 (+4,3%) comparativamente com o anterior (+11,6%), em termos de toneladas transportadas. Este crescimento continuou a ser suportado pelo aumento do transporte nacional (+6,3%), enquanto o transporte internacional diminuiu (-4,7%).

O transporte de mercadorias por ferrovia decresceu (-5,7% em toneladas e -3,1% em toneladas-quilómetro), após um ligeiro aumento de 0,6% nas toneladas de mercadorias transportadas no 1º trimestre de 2017.