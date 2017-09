Autoridade Marítima identifica e remove perigo à navegação na ilha do Porto Santo

Uma embarcação da Capitania do Porto do Porto Santo, com três elementos, e agentes da Polícia Marítima por terra, foram empenhados na remoção de um objeto à deriva no mar que constituía perigo à navegação.

Segundo informação veiculada pelo Comandante do “Lobo Marinho” da Porto Santo Line, uma defensa com 3,80 metros de comprimento e 1,20 metros de diâmetro, encontrava-se à deriva a flutuar a meia milha a Sul da Ilha do Porto Santo, numa área muito navegada, especialmente por embarcações de recreio e outras que se dedicam à atividade marítimo-turística.

Após algum tempo de buscas, a defensa foi localizada e levada para o porto de abrigo do Porto Santo, onde foi colocada em terra, eliminando-se assim o perigo à navegação que constituía.

O Comando-local da Polícia Marítima do Porto Santo tomou conta da ocorrência.​