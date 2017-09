Movimento aponta que Menezes “anda desorientado”

O movimento de cidadãos Mais Porto Santo está seriamente preocupado com a saúde do candidato Menezes de Oliveira, “que dá sinais de estar muito desorientado, uma vez que anda a travar-se de razões com simples cidadãos e em permanente confronto verbal”.

O movimento aponta que o” ainda presidente da Câmara Municipal, tal como fez ao longo de quatro anos, continua a ameaçar a população, a quem prometeu ajudar e desprezou quando foi eleito. Também tem aproveitado os momentos de lazer para chamar de corruptos outros candidatos, mesmo sem ter provas, uma forma desonesta de fazer política, que apenas confirma a má pessoa que é”.

Disse ainda, “Não entramos neste jogo sujo e doentio, nem vamos aqui acusar o candidato Menezes de Oliveira de bipolar, vingativo, autoritário e mentiroso, adjectivos pelos quais é conhecido no Porto Santo.

Interrogamo-nos apenas com o facto de ainda haver Porto-Santenses interessados em votar num candidato desta natureza, que pouco ou nada fez pelo Porto Santo, que se escondeu com a dívida deixada pelo PSD, com a conjuntura económica e que enxovalhou publicamente os seus pais políticos e até os meteu em tribunal”.

Continuando, “Esperamos, sinceramente, que o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo termine o seu mandato com alguma dignidade, algo que não aconteceu em maior parte do tempo em que governou e aguardaremos serenamente pela acção em tribunal que irá intentar contra o Mais Porto Santo. Mais uma a juntar às tantas outras em que colocou nas instâncias competentes contra os Porto-Santenses”.