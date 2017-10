Cooperação externa «é prioridade desta governação»

Shares

A Secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, recebeu ontem a delegação cabo-verdiana que se encontra de visita à Madeira, com o intuito de conhecer in loco as boas práticas que são levadas a cabo na Região, no concernente às energias renováveis.

Uma visita que, coordenada por esta Secretaria Regional, através da Direção Regional dos Assuntos Europeus e da Cooperação Externa, visa, conforme fez questão de sublinhar Paula Cabaço, «aproximar e reforçar os contactos existentes, assim como permitir o encontro de novas soluções, conjuntas, a favor do desenvolvimento de cada um dos arquipélagos que integram o espaço da Macaronésia».

Assumida como eixo prioritário desta governação, a cooperação externa, sublinha a governante, «é transversal e incide sobre várias áreas que já estão identificadas e que vão, entre outras, desde a economia azul às energias renováveis, passando, também, pela mobilidade de estudantes do ensino superior e pelo intercâmbio sociocultural».

Lembrando o encontro mantido, na semana passada, com o Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Abraão Vicente, Paula Cabaço entende «que a insularidade não deve ser encarada como um problema mas, sim, como uma vantagem competitiva, a trabalhar, precisamente, em parceria com os países e regiões que convivem com os mesmos constrangimentos e que procuram, muitas vezes, respostas que podem ser encontradas na base desta colaboração e através da replicação dos bons exemplos existentes».

Satisfeita com este encontro, a Secretária Regional do Turismo e Cultura reforça «a abertura e total disponibilidade que foram manifestadas pela missão cabo-verdiana» e defende que este deve ser o caminho: «temos bons exemplos, na Região e nos seus vários setores de atividade, que podem vir a ser replicados no exterior e temos, também, sempre muito por aprender na base destes contactos, que saem sempre reforçados quando existe, acima de tudo, vontade e espírito de missão ao serviço do interesse público das nossas Regiões».