Utentes que aguardam por cirurgias vão ter opções disponibilizadas pelo SNS24

Os utentes que aguardam por cirurgias vão passar a ser contactados pelos operadores do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde com a disponibilização de informações sobre as opções existentes para o agendamento de cirurgias.

O serviço do SNS24 tem início a 30 de outubro e abrange os utentes do Serviço Nacional de Saúde que recebem notas de transferência entre hospitais públicos ou vales de cirurgia para os convencionados ou para o setor social.

O objetivo é apoiar uma tomada de decisão mais rápida e facilitar os procedimentos de marcação de cirurgias.

O SNS24 vai passar a emitir um relatório diário, que será enviado às Administrações Regionais de Saúde e a todas as Unidades Regionais de Gestão do Acesso, com informação atualizada sobre os utentes que são contactados através do serviço.