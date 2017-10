PSD vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado

Shares

O presidente do PSD, Pedro Passos Coelho, anunciou hoje que o partido vai votar contra a proposta de Orçamento do Estado para 2018. O líder do PSD justifica que o documento “não está orientado para o futuro” nem serve “o interesse colectivo”.

“É um Orçamento do Estado que merece o nosso voto contra, não há nenhuma dúvida sobre isso, porque não serve do ponto de vista estratégico o interesse colectivo, não está orientado para o futuro”, criticou Passos Coelho, na sessão de encerramento das jornadas parlamentares do PSD.