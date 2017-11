UE faz embargo de armas à Venezuela

Shares

A União Europeia (UE) decidiu hoje, por unanimidade, aplicar sanções à Venezuela. As medidas incluem o embargo de armas e outro material “que possa ser usado para a repressão interna”.

“Complementarmente aos seus esforços políticos e diplomáticos com vista a uma solução pacífica negociada para a crise política, o Conselho decidiu hoje por unanimidade adoptar medidas restritivas, sublinhando a sua preocupação com a situação no país”, lê-se nas conclusões sobre a situação na Venezuela, hoje adoptadas pelos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, reunidos em Bruxelas.

A UE sublinha que as medidas foram concebidas de modo a não lesar a população venezuelana.