Detenção por crimes de ameaças com arma de fogo e posse de arma proibida

A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, procedeu à identificação e detenção de um homem, motorista, pela prática dos crimes de posse de arma e munições proibidas, sendo ainda suspeito da prática do crime de ameaças com arma de fogo.

No passado dia 3 de junho de 2017, em Avanca, o agora detido, na sequência de uma discussão motivada por desentendimentos quanto a uma dívida, empunhou uma caçadeira, à porta da sua casa, efetuando vários disparos, encontrando-se nas imediações várias pessoas, incluindo uma criança menor de idade.

Após a realização de buscas domiciliárias, foi possível apreender uma espingarda caçadeira, bem como diversas munições.

O detido, com 54 anos de idade, vai ser presente às Autoridades Judiciárias na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das adequadas medidas de coação.