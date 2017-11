Merkel não consegue formar governo

Shares

Angela Merkel ainda não conseguiu uma aliança para formar governo e continua à procura de parceiros de coligação. Mantém-se assim o impasse na Alemanha, quase dois meses depois das eleições realizadas a 24 de Setembro.

A líder da União Democrata-Cristã (CDU) reuniu-se ontem com os líderes dos Verdes e do Partido Liberal (FDP), mas sem sucesso, tendo as discussões sido retomadas esta sexta-feira. Segundo a imprensa alemã, entre as principais divergências estão assuntos como o ambiente, a política fiscal e o acolhimento de refugiados, com os liberais e os ecologistas a manifestarem-se inflexíveis em relação a alguns pontos.

Merkel mostrou-se ontem confiante quanto às discussões, embora reconhecesse que a tarefa estava a ser difícil, depois de ter afirmado em Setembro que o processo poderia prolongar-se até ao Natal.