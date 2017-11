MP belga pede execução de mandado contra Puigdemont

Shares

O Ministério Público belga pediu hoje a execução dos mandados de detenção europeus contra o presidente deposto do governo da Catalunha, Carles Puigdemont. O juiz do Tribunal de primeira instância de Bruxelas, onde Puigdemont e quatro dos seus conselheiros (ministros) se apresentaram, marcou nova diligência para 4 de Dezembro. Na próxima audiência, caberá aos advogados dos catalães apresentarem os seus argumentos contra a execução do mandado.

A Audiência Nacional, em Espanha, acusa os ex-membros da Generalitat, incluindo os cinco que se encontram em Bruxelas, de rebelião, sedição, má gestão de fundos públicos e desobediência às autoridades.