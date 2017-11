Indonésia eleva alerta para o nível máximo

Shares

A Indonésia elevou o alerta para o nível máximo, devido à iminência de erupção do vulcão Agung, e quase cem mil pessoas deverão ser retiradas das redondezas. A aviação civil está interditada por causa das cinzas expelidas pelo vulcão situado na famosa ilha de Bali, onde há milhares de turistas retidos no aeroporto e a aguardarem por uma ligação aérea.

Nas áreas mais próximas do vulcão, cerca de 40 mil pessoas deixaram as suas casas, mas o número deve duplicar a partir desta segunda-feira, segundo adianta a agência de notícias Reuters, que cita as autoridades indonésias.