Campanha solidária “Brinquedos que tocam”

O MadeiraShopping está a promover, até ao dia 17 de dezembro, o espírito solidário característico da época natalícia e a sensibilizar os visitantes a juntarem-se à campanha “Brinquedos que tocam”, que pretende concretizar os pedidos de Natal de crianças e jovens de instituições locais, oferecendo o presente que cada um deseja receber.

E porque a música é uma linguagem universal que tem o poder de fazer sonhar, esta campanha conta com a participação especial da cantora e compositora, Luísa Sobral, que dá voz ao desejo destas crianças com a música “Querido Pai Natal”.

A letra está em perfeita sintonia com o espírito da ação e conta a história de uma menina e de um menino que escrevem uma carta ao Pai Natal com o seu pedido de presente.

Para participar os visitantes do MadeiraShopping devem dirigir-se ao espaço solidário no pios 0. Em seguida, basta escolher um dos cartões deixados pelas crianças – que contém o nome, idade e qual o presente que gostaria de receber. Após a aquisição do presente novo, o cliente pode fazê-lo acompanhar de uma mensagem personalizada destinada à criança que vai receber o presente, para que a iniciativa tenha um caráter ainda mais humanizado e promova a criação de laços de solidariedade na comunidade. Ao doar o presente, os visitantes estão a apoiar a Conferência de São Vicente de Paulo – Paróquia de Santo Amaro, instituição de solidariedade social da área de atuação do Centro.

A 21 de dezembro, e após recolher todos os presentes, o MadeiraShopping vai entregar os presentes angariados e tocar o coração das crianças e jovens apoiados por estas instituições.

A Campanha “Brinquedos que tocam” é de âmbito nacional e está a decorrer em 22 Centros Comerciais localizados de norte a sul do país, incluindo Madeira e Açores. É uma campanha que tem como objetivo promover a solidariedade junto dos clientes dos Centros Comerciais Sonae Sierra, incentivando-os a realizarem os sonhos de crianças e jovens das instituições apoiadas, ao oferecerem o brinquedo novo que cada uma deseja para este Natal. No total estão abrangidas cerca de 2.000 crianças e jovens com idades dos 0 aos 19 anos. Em conjunto com os visitantes, os Centros vão certificar-se que nenhuma das crianças apoiadas pelas instituições abrangidas fique sem o presente que sonhou neste Natal.