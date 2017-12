Governo dos Açores assinala Dia Internacional dos Migrantes

Shares

O Governo dos Açores assinala hoje o Dia Internacional dos Migrantes, com a realização de uma iniciativa que tem como objetivos dinamizar e divulgar a diversidade cultural existente na Região, promovendo o diálogo, a confraternização e a partilha de vivências entre a comunidade açoriana e quem esteve ou está envolvido em percursos migratórios.

Estas comemorações, que terão lugar na Casa do Povo da freguesia da Criação Velha, concelho da Madalena, ilha do Pico, a partir das 20h30, incluem atuações musicais de artistas locais, da ilha do Faial e de outras nacionalidades a residir nos Açores, uma sessão de contos tradicionais de vários países, exposição de artistas imigrantes residentes naquela ilha, bem como um momento de convívio intercultural entre todos os presentes.

Segundo dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) de 2016, residem na ilha do Pico cerca de 400 imigrantes de 40 nacionalidades diferentes.

As celebrações do Dia Internacional dos Migrantes, organizadas pela Direção Regional das Comunidades, inserem-se no âmbito da área de atuação do Governo dos Açores e da sua política de promoção do profícuo relacionamento entre os diferentes povos e culturas que atualmente convergem no arquipélago, estimulando e fomentando, deste modo, a interculturalidade, ao mesmo tempo que é homenageado o percurso de vida dos migrantes.

Proclamado em 2000 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional dos Migrantes tem como objetivo a sensibilização da comunidade internacional para a defesa dos direitos dos migrantes em todo o mundo.