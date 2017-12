Resgatado tripulante de navio mercante a mais de 900 km da Ilha de São Miguel

Shares

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Coordenação de Salvamento (RCC Lages), coordenou durante a manhã de hoje uma operação de resgate de um tripulante de nacionalidade filipina, de 22 anos, do mercante “Maine Trader” com bandeira de Malta, a navegar a cerca de 520 milhas (963Km) a Norte da Ilha de São Miguel, Açores.

Para proceder à evacuação foi acionado o helicóptero EH-101, tendo o resgate sido efetuado com sucesso e o tripulante desembarcado na Base Aérea das Lajes (BA4) pelas 12h30 horas locais, onde era aguardado por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), tendo sido posteriormente transportado para o Hospital do Santo Espírito na Ilha Terceira.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o RCC Lajes, o Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar do INEM (CODUMAR), um helicóptero EH-101 da FAP e ainda uma ambulância do SRPCBA.