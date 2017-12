Empresário pede indemnização por causa de CR7

Shares

Um empresário de Vila Franca de Xira está a exigir em tribunal uma indemnização de 201 mil euros à Gestifute, a empresa que gere a carreira de Cristiano Ronaldo, por suposto “aproveitamento indevido” de uma ideia de negócio relacionada com hotéis envolvendo a imagem d do jogador do Real Madrid.

Segundo o Jornal de Notícias, a Gestifute não quis reagir oficialmente, mas na contestação apresentada no processo revela que o projecto hoteleiro foi iniciado com o Grupo Pestana em 2013, mais de um ano antes dos contactos com o referido empresário.

Em Janeiro de 2015, Paulo Inácio terá telefonado para a Gestifute, pedindo uma reunião com Jorge Mendes. Depois de vários contactos, o empresário alega ter explicado a uma funcionária que queria “fazer uma parceria com uma unidade hoteleira em Lisboa com a imagem do jogador de futebol Cristiano Ronaldo”.

O queixoso diz ainda que adiantou a ideia de a decoração ter como tema CR7.