Prémio para melhor artigo cientifico com o Tema: “O alojamento local e o impacto na RAM”

O ISAL – Instituto Superior de Administração e Línguas, sempre numa atitude empreendedora do desenvolvimento da cultura científica, interagindo com a sociedade civil e com a comunidade estudantil, e na sua postura aberta a iniciativas de valia no seu âmbito de atuação, e após a constatação da importância regional do alojamento local, decidiu lançar para o ano 2018 uma pós-graduação nesta área – Pós Graduação em Gestão de Alojamento Local, que terá inicio em finais de Janeiro, nesta área e em simultâneo um prémio para o melhor artigo cientifico com o Tema: “O alojamento local e o impacto na RAM”.

O objetivo do lançamento deste projeto de investigação e atribuição de prémio é envolver os jovens universitários em atividades de investigação logo nos primeiros anos dos seus estudos superiores, contrariando o status quo em praticamente todas as universidades e centros de investigação, do envolvimento em projetos exclusivamente de alunos de mestrado e doutoramento.

A iniciativa encontra-se aberta a todos os alunos e ex-alunos do ISAL (licenciaturas e Pós-Graduações), sendo a data final para entrega dos artigos científicos marcada para 31.10.2018.

O ISAL realizou a sessão solene de abertura deste programa, no passado dia 04 de janeiro, no seu auditório.

O prémio será um prémio de mérito, bem como um prémio monetário, o qual é patrocinado pela sociedade ACCOUNTING SUPPORT, Lda.