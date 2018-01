“El Lobo Feroz” foi detido na Venezuela

Shares

Juan Carlos Sánchez, suspeito de ter violado mais de 500 crianças, foi detido, a 1 de Dezembro, na Venezuela. O homem é ainda acusado de fotografar e filmar as vítimas e vender o material na Internet. O caso está a ser considerado o pior crime de todos os tempos na Colômbia.

As vítimas teriam idades compreendidas entre os 14 meses e os 14 anos. O homem atraía as crianças em centros comerciais e locais que tivessem videojogos e, posteriormente, oferecia-lhes entre 2 mil a 5 mil pesos (entre pouco mais de 50 cêntimos e pouco mais de 1,40 euros) para se deixarem fotografar despidos. As imagens eram depois vendidas por preços entre os 100 e os 400 dólares (entre 81 e 327 euros).

As imagens terão sido capturadas entre 2008 e 2011. “El Lobo Feroz” (como era conhecido) ameaçava as vítimas com armas brancas para que não contassem o que tinha acontecido.