OCDE recomenda a criação de 25 mil empregos científicos

Shares

O relatório da avaliação da OCDE aos sistemas do ensino superior, investigação e inovação em Portugal, apresentado hoje no Teatro Thalia, em Lisboa, recomenda a criação de 25 mil empregos científicos nas empresas para que o país possa convergir com a União Europeia até 2030.

Portugal tem três metas para atingir a média da UE: aumentar o investimento em investigação de 1,3% para 1,8% do PIB em 2020 e para 3% em 2030, passar de 35% para 40% de licenciados na classe etária dos 30-34 anos e para 50% em 2030, e alcançar a liderança europeia no nível de qualificação digital da população em 2030, relativamente ao acesso e uso da Internet, à procura de mercado, ao desenvolvimento dos negócios e ao emprego qualificado.