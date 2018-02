Cartazes causam polémica em Londres

Shares

Uma campanha da Justice4Grenfell, uma organização constituída para “honrar os homens e mulheres” que morreram no incêndio da Torre Grenfell, está a causar polémica em Londres. O grupo montou três cartazes junto à Torre que ardeu em Junho do ano passado com a mensagem: “71 mortos e ainda nenhum detido? Como é possível?”.

As quatro mulheres por detrás da campanha inspiraram-se no filme “Três Cartazes à Beira da Estrada”, nomeado para os Óscar de Melhor Filme. De acordo com o comunicado de imprensa publicado pela Justice4Grenfell, a campanha surgiu depois de a organização ter sabido que “os sobreviventes do incêndio da Torre Grenfell que participem no próximo inquérito público podem enfrentar a possibilidade de deportação”. No mesmo documento, a Justice4Grenfell denuncia que os sobreviventes traumatizados não estão a receber apoio psicológico e que os requerimentos para uma residência permanente estão tão demorados que podem chegar aos cinco anos de espera.

“Oito meses depois da tragédia da Torre Grenfell, o assunto está a ser ignorado. Setenta e uma pessoas morreram. E ainda não houve detenções. E ainda há 297 torres inflamáveis. E ainda há centenas de sobreviventes sem abrigo. E ainda não têm representação no inquérito. E ainda não houve justiça. Estes três cartazes estão aqui para manter esta tragédia na consciência nacional, para fazer que as nossas vozes se possam ouvir. E nossas vozes exigem mudanças num sistema que mata. E as nossas vozes exigem justiça para Grenfell”, assinala a declaração que acompanha as fotografias e explica o que está por detrás da campanha.