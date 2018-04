CMF leva seis jovens do Funchal à Universidade Júnior

Shares

A Câmara Municipal do Funchal volta a apoiar, este ano, a participação de estudantes do Funchal no Programa Universidade Júnior, que irá decorrer durante uma semana na Universidade do Porto.

As candidaturas decorrem até à próxima terça-feira, dia 24 de abril, e vão selecionar, desta vez, seis estudantes, um número superior ao dos últimos anos.

Poderão participar neste Programa todos os jovens que estejam a frequentar, neste ano letivo (2017/18), entre o 5.º e o 11.º anos de escolaridade. Os jovens funchalenses terão assim a oportunidade de passar uma semana (8 a 13 de julho) na maior Universidade do país, onde irão sentir um pouco da vida académica e, quem sabe, encontrar o seu futuro curso, além de conviver com outros jovens vindos de todos os pontos do país.

O apoio do Município engloba:

– Propina de inscrição (inclui o seguro escolar, os materiais das atividades e as refeições do dia – almoço e lanche da tarde).

– Alojamento (inclui as deslocações entre o local de alojamento e as faculdades ou unidades de investigação, a realização de atividades suplementares e as refeições do jantar e pequeno-almoço).

– Viagens aéreas Funchal – Porto – Funchal-

– Serviço de transfere de e para o aeroporto do Porto-

Mais informações estão disponíveis no site oficial da CMF em: http://www.cm-funchal.pt/pt/serviços/educação-e-desporto/juventude/universidade- júnior.html