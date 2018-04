JPP quer saber que esquadras da PSP serão requalificadas na Região

Shares

O Juntos pelo Povo (JPP) quer saber se a verba destinada, recentemente, no valor de três milhões, para gastar em melhoramentos nas esquadras da Polícia de Segurança Pública (PSP) da Região Autónoma da Madeira contempla as instalações degradadas da esquadra de Machico, entre outras que necessitam de melhoramentos.

O deputado Carlos Costa lembrou a recente passagem da Secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, pela Região, onde assinou o protocolo de colaboração entre a Câmara da Ponta do Sol, PSP e o Ministério da Administração Interna para reabilitação da esquadra local, exemplo que deverá seguir-se no concelho de Santa Cruz, cuja autarquia também tem um projeto de reabilitação.

“O que não sabemos é relativamente a outras esquadras, nomeadamente a de Machico, que está numa situação de degradação – tetos a ruir, problemas de humidade, falta de espaço, problemas de higiene e salubridade – e que precisa rapidamente de obras de beneficiação”, afirmou.

O JPP pretende saber também “se a Câmara Municipal de Machico tenciona elaborar um projeto para as obras de beneficiação desta esquadra, agora que já tem uma maior folga orçamental”.

Carlos Costa condena “a inação da autarquia local, mas também da parte do Governo Regional, que, no âmbito do Parlamento regional, vai ser questionado pelo grupo parlamentar do JPP relativamente à situação desta e das outras esquadras, que também necessitam de obras de requalificação”.