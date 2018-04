Escolas do Caniçal e Ensemble de Guitarras da DSEAM em concerto interativo

Shares

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação/Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), promove este sábado, dia 21, no Centro Cívico do Caniçal, pelas 20 horas, um concerto interativo protagonizado pelo Ensemble de Guitarras e pelas escolas da vila do Caniçal.

O Ensemble de Guitarras apresentará o concerto intitulado “Cantigas tocadas e cantadas”, onde será interpretado um repertório de canções pop-rock de diversos autores, nacionais e estrangeiros. A este grupo juntar-se-ão 30 alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré e Creche do Caniçal e da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniçal, orientados pelos professores Lino Gonçalves e Rita Malaca, respetivamente, e que irão apresentar-se em palco com quatro modalidades artísticas: instrumental orff, braguinha, voz e dança. Contará, ainda, com a presença da aluna Marta Martins, que acompanhará alguns temas acrescentando voz e poesia à interpretação.

Este concerto terá como principal foco a troca de experiências musicais entre as escolas, indo ao encontro dos interesses dos alunos para os motivar para a música de conjunto.

O Ensemble de Guitarras da DSEAM tem como principal objetivo fomentar nos mais jovens o gosto pela música de conjunto, através da interpretação de temas ligeiros, tradicionais e clássicos, numa perspetiva orquestral. Desde a sua formação, este grupo já se apresentou em público em vários espaços culturais nas Ilhas da Madeira e Porto Santo e, no ano letivo 2007/2008, fez uma digressão à Região Autónoma dos Açores, tendo atuado nas Ilhas Terceira e Graciosa. Atualmente, é constituído por 13 jovens e tem como responsável artístico José António Silva.