Quinta do Santo da Serra reaberta ao público

A Quinta do Santo da Serra situada na freguesia de Santo António da Serra, tendo estado sujeita às condições climatéricas adversas que se verificaram no início do ano na Região Autónoma da Madeira e que obrigou a fechar ao público durante vários dias, voltou a disponibilizar as condições ideais para usufruto do espaço, por parte de quem procura o espaço.

Com a chegada dos dias com temperaturas mais amenas, este espaço público de lazer e recreio bem conhecido, tem sido visitado por madeirenses e utilizado pela população escolar infantil no desenvolvimento das suas atividades lúdico-desportivas. Tem sido, também, um polo de atração turística verificando-se a visita diária de vários turistas.

A procura de tão nobre espaço tem levado a que o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza desenvolva todos os esforços no sentido de ir ao encontro da satisfação do visitante! “