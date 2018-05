Nas bancas a edição 962 do Tribuna da Madeira

Shares

Marmeleiros «ligado às máquinas»

José Manuel Coelho foi fazer uma visita ao Hospital dos Marmeleiros e ouviu um relato que aponta para “instalações insalubres, cheias de bolor e sujidade”. A constatação do polémico deputado do PTP surge a poucos dias da visita à Região Autónoma da Comissão da Saúde da Assembleia da República. Para o bastonário da Ordem dos Médicos, a unidade localizada no Monte já devia ter fechado. O Governo Regional promete obras para a melhoria de um serviço hospitalar que Miguel Albuquerque quer que seja de “referência”.

“Continuaremos a apostar no desporto de formação”

Desde que o Executivo da Junta de Freguesia de São Gonçalo foi empossado, uma das prioridades, segundo adiantou ao «Tribuna» Bruno Ferreira, foi “apoiar as nossas instituições de cariz cultural, desportivo ou religioso”. Uma promessa que tem sido cumprida.

“Madeira pós-2020: Pensar o Futuro”

A iniciativa debate estratégias para a RAM.

Voto a São Tiago Menor focado na proteção da Cidade do Funchal

Paulo Cafôfo, Autarca do Funchal, abordou sobre a necessidade de todos cuidarem e protegerem a Cidade do Funchal: “Além da proteção divina, temos de ser nós a cuidar da cidade”.

Venezuelanos usam medicamentos de animais para se tratarem

A crise económica na Venezuela, que se tem refletido na escassez de bens essenciais, tem obrigado alguns médicos a adotarem medidas extremas, receitando aos pacientes medicamentos de uso veterinário, por falta de remédios para pessoas.

Parque de Campismo “desmazelado” e “abandonado de propósito”

A degradação e desqualificação deste espaço público no Porto Santo voltaram a ser denunciadas pela CDU-M. O Juntos pelo Porto Santo aponta que o espaço “se encontra propositadamente ao abandono”.

Contas do Funchal aprovadas com a dívida mais baixa em 17 anos

A Assembleia Municipal do Funchal aprovou a prestação de contas do Município de 2017, as quais, segundo Miguel Silva Gouveia, que gere as Finanças do Município, estão “perfeitamente em linha com aquilo que tem sido a gestão financeira desta Autarquia e que apresentaram, mais uma vez, resultados francamente positivos, com uma redução do passivo em 11 milhões de euros e a dívida mais baixa desde 2001, que, neste momento, se cifra nos 53 milhões de euros”.

Projeto P’RATELER para crianças de todo o concelho

Cerca de 85 estudantes dos primeiros anos dos Cursos Técnicos Superiores Profissionais da Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira têm programado, de 2 a 7 de maio, visitar a Startup Madeira.

Cimeira da Juventude e Associativismo

A Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ), em parceria com a Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Juventude e Desporto, promove, esta sexta-feira, dia 4 de maio, no Colégio dos Jesuítas, a Cimeira da Juventude e Associativismo.

