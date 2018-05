O Governo Regional no âmbito da sua política de prevenção aos fogos florestais está a proceder à limpeza de vegetação invasora, essencialmente acácias, junto de habitações em São João Latrão, em São Gonçalo.

Com esta intervenção, inserida na Faixa Corta-Fogo, o GR pretende melhorar as condições de segurança da população do Funchal, uma vez que está a eliminar carga combustível, protegendo os moradores da zona. «Agir pela segurança das pessoas», sublinhou a secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada.

De acordo com a governante, trata-se de uma área de três hectares, adjacente a zonas habitacionais, ocupada por vegetação invasora com alto poder combustível e que constitui um risco para as habitações e população das áreas circundantes.